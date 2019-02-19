اتحاد الكرة يسمح للعاملين فى مجال الكرة بالترشح لانتخابات الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة إجراء تعديلات على شروط الترشح فى الانتخابات، فى لائحة النظام الأساسى للجبلاية. واتفق مجلس الجبلاية خلال اجتماع الأمس، على السماح لكل من عمل فى مجال كرة القدم لمدة 5 سنوات، بالترشح فى انتخابات اتحاد الكرة. يذكر أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا للجمعية العمومية السبت المقبل فى أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر لمناقشة بعض التعديلات على اللائحة.

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