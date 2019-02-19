معارو الأهلي يقودون الجونة أمام قوة هجومية ضاربة لبيراميدز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: يستضيف الجونة، نظيره بيراميدز في الأسبوع الثالث والعشرون. ويحتل الجونة المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 45 نقطة. ويبدأ حمادة صدقي المدير الفني للجونة بالتشكيل التالي: محمود الغرباوي أحمد علي - محمود الجزار - خالد صبحي - جوزيف جوناثان الوسط: أكرم توفيق - إسلام عبدالنعيم - أحمد حمدي - سيرجي أكا الهجوم: أحمد ياسر ريان - محمد ناجي جدو ويلعب ضمن صفوف الجونة بالتشكيل الأساسي 4 لاعبين معارين من النادي الأهلي، وهم محمود الجزار، وأحمد ريان، وأحمد حمدي، وأكرم توفيق. فيما يبدأ رامون دياز المدير الفني لبيراميدز بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي الدفاع: عمر جابر - عمر ميداني - علي جبر - رجب بكار الوسط: محمد فتحي - بينافينتي - عبدالله السعيد الهجوم: كينو - عمر خربين - جون سيفونتيس

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