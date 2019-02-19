الاتحاد النيجيري لـ"الخليج 365" : لا صحة لإلغاء ودية مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال أديمولا أولاجيري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد النيجيري لكرة القدم، إن ما يتردد عن إلغاء ودية نيجيريا ومصر غير صحيح.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره النيجيري يوم 26 من الشهر المقبل في نيجيريا.

وكانت أنباء قد تواترت يوم الاثنين حول احتمالية إلغاء المباراة بسبب انتخابات الرئاسة في نيجيريا وعدم استقرار الأمور.

وقال أديمولا من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء: "ما يتردد عن إلغاء أو تأجيل المباراة غير صحيح، المباراة سَتُقام في موعدها، هذا ما لدي الآن."

وأختتم: "انتخابات الرئاسة ستكون يوم 23 فبراير الجاري و يوم 9 مارس، المباراة ستكون يوم 26 مارس."