الخطيب ومجلس الأهلي يحضرون مراسم تشييع جثمان الصحفي خالد توحيد

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي والقيادات التنفيذية والإدارية بالأهلي، على حضور مراسم تشييع جثمان الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة الأهلي.

كما حضر المراسم عدد كبير من نجوم الأهلي السابقين ومسئولي النادي، وفي مقدمتهم المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات والتسويق بالنادي، وفتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، وأحمد شوبير وفتحي نصير، ومحمد عبدالمنعم شطة، وشريف عبد المنعم، وخالد بيبو، مدير أكاديميات الأهلي، وهشام حنفي وأسامة حسني.

وحرص عدد كبير من قيادات المؤسسات الصحفية المختلفة، ومسئولو قناة النادي الأهلي على حضور مراسم تشييع الجنازة.

وكانت مراسم جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد قد شُيّعت عقب صلاة ظهر اليوم، الثلاثاء، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين قبل أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

يذكر أن رئيس قناة الأهلي كان قد تعرض لوعكة صحية ظهر أمس الأحد في مقر النادي بالجزيرة وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.