فيرمينو جاهز لموقعة بايرن ميونيخ

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تواجد روبيرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ضمن المجموعة التي توجهت لملعب أنفيلد ظهر اليوم إستعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الليلة.

ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونيخ على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب

دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا.

وكان فيرمينو قد تغيب عن تدريبات الفريق أمس التحضيرية لمباراة بايرن ميونيخ مما أثار الشكوك حول مشاركته واحتمالية

مشاركة ستوريدج بدلًا منه.

وكان سبب غياب المهاجم البرازيلي أمس عن تدريبات الفريق بسبب مرضه بفيروس، لكنه قد تعافى اليوم وأصبح جاهزًا للمباراة اليوم، كما أن اللاعب قد نشر صورة له منذ قليل عبر "انستجرام" يؤكد فيها جاهزيته لمباراة اليوم.