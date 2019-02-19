فان دايك: نحترم بايرن ميونيخ وسنقدم كل ما لدينا للفوز

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي أهمية أحترام الخصم ولما يملكه من خبرات كبيرة، في المواجهة التي ستجمع ليفربول ضد بايرن ميونيخ على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ بدوري أبطال أوروبا.

المدافع الهولندي الذي سيغيب عن مباراة الذهاب بسبب تراكم الكروات الصفراء، يتطلع لمباراة الإياب أمام الفريق البافاري على ملعب "أليانز

أرينا" الموافق ١٣ مارس.

وقال فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: " بايرن ميونيخ لديهم فريق قوي ومجموعة ممتازة من اللاعبين، من الرائع اللعب أمام منافس قوي مثل بايرن ميونيخ، اتوقع مباراة كبيرة ومثيرة من الطرفين".

وأضاف " لكن علينا أحترام

الخصم لما يملكه من خبرات كبيرة ويملكه لاعبيه في تلك البطولة، نحن نريد الفوز من أجل التأهل للدور القادم، لذلك علينا أن نقدم كل ما لدينا من طاقات لتحقيق ذلك لأن ميونيخ فريق عريق وكبير".

وتابع مدافع الريدز " أتطلع لمباراة الإياب وأي مباراة، لم ألعب على ملعب بايرن ميونيخ من قبل، تجربة جديدة، انتظر بحماس وشغف تلك المباراة، وملعبنا رائع أيضًا، علينا الاستمتاع والعلو للدور ربع النهائي.