فيديو.. ليفربول يتفوق على بايرن ميونخ في أخر مواجهة

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعد مواجهة الريدز اليوم أمام لعملاق البافاري هي السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين حيث التقيا 6 مرات من قبل وكانت أخر مواجهة في بطولة أودي الودية بأمريكا2017 والتي فاز فيها الريدز بثلاثية دون رد.
وافتتح ساديو ماني التهديف للفريق الإنجليزي، في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، ثم وقع المصري محمد صلاح على الهدف الثاني في الدقيقة 34، واختتم دانيل ستوريدج، أهداف اللقاء بالهدف الثالث
ويدخل ليفربول لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي متساويا مع صاحب المركز الأول مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة، بينما يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر بروسيا دور تموند برصيد 51 نقطة.
أهداف ليفربول في بايرن ميونخ...
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