مباراة بيراميدز والجونة القاهرة - بوابة الوفد تقدم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة الآن بث مباشر والتي ستنطلق بعد قليل في إطار مواجهات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. القدم. وأعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه الأساسي والذي يحل ضيفًا على الجونة في الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة ٢٣ لبطولة الدوري الممتاز. وضم التشكيل كلًّا من: "أحمد الشناوي، رجب بكار، علي جبر، عمر ميداني، عمر جابر، محمد فتحي، عبدالله السعيد، كريستيان بينافينتي، كينو، جون سيفونتيس وعمر خربين". مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة الأن ..

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة بيراميد والجونة الآن بث مباشر في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.