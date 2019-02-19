صورة..مدرب منتخب بيرو يزور معسكر فريق بيراميدز

فريق بيراميدز كتب- وليد خليل حرص الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو على زيارة معسكر بيراميدز قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الجونة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة للدوري الممتاز. الجولة للدوري الممتاز. والتقي جاريكا خلال زيارته بمواطنه رامون دياز المدير الفني لبيراميدز والذي يخوض ثاني مبارياته اليوم بعد الفوز الأسبوع الماضي برباعية علي سموحة. ومن المنتظر أن يقوم مدرب منتخب بيرو بحضور لقاء بيراميدز والجونة لمتابعة البيروفي كريستيان بينافينتي المنضم لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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