حمادة صدقي يعلن تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز

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أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به الفريق مباراة بيراميدز في تمام الرابعة عصرًا على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 23 منالدوري الممتاز.
ويضم التشكيل الأساسي كل من:
محمود الغرباوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، محمود الجزار، خالد صبحي، أحمد علي، جوناثان
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
عمر رضوان، أحمد سعيد «أوكا»، عمرو سعداوي، جاتوش بانوم، أوسينو بوي، أحمد الألفي، أحمد حسن مكي.
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