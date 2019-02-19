علاقة تاريخية وصديق الأمس يدعمان فرص فيرمينو لخلافة سواريز

يرى المهاجم الإنجليزي السابق بول مارينر، أن خصلة في شخصية الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو تجعل منه الخيار الأمثل لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز في خط هجوم برشلونة.



علاقة تاريخية



وشهدت العلاقة بين ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، تاريخًا طويلًا من الصفقات، لن تنتهي بالبرازيلي فيليب كوتينيو، بعد أن سبقه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والأوروجوياني لويس سواريز.



ويبدو أن هذه العلاقة هي ما دفعت المهاجم الإنجليزي السابق بول مارينر للتصريح بأن فيرمينو، يمكن أن يكون البديل الأمثل لخلافة لويس سواريز في تعزيز ترسانة برشلونة الهجومية.



بداية النهاية



يأتي ذلك في وقت يكد البلوجرانا في إيجاد البديل المناسب للدولي الأوروجوياني بعد أن أتم الشهر الماضي عامه الـ32، حتى أن سواريز نفسه قال مؤخرًا بصراحة إن الواقع سيحتم على إدارة النادي الكتالوني البحث عن مهاجم جديد.



وتحدث سواريز، عن بداية النهاية مع برشلونة، قائلاً: "من المؤكد أن برشلونة يحتاج لاعباً لحمل القميص رقم 9. أبلغ من العمر حالياً 31 عاماً. على النادي أن يفكر في المستقبل. عليه أن يوقع مع لاعبين جدد".



صفقة مُمكنة



ويرى مارينر الذي يعمل محللا رياضيا وخبيرا في شؤون البلوجرانا بشبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية الإيثار الذي يتسم به فيرمينو، يمكن أن يجعل من الدولي البرازيلي الخيار الأمثل لبرشلونة.



ورغم عدم تداول اسم فيرمينو في قائمة بدلاء سواريز المحتملين، إلا أن المهاجم الإنجليزي السابق يعتقد أن مثل هذه الصفقة قد تكون ممكنة بشكل أو بآخر، خصوصاً وأن القدرات التي يقدمها النجم البرازيلي المبهرة لا يتمتع بها الكثير من اللاعبين اليوم.



ويقول مارينر: "موهبة فيرمينو ورفضه الاستئثار بأضواء النجومية وصناعته للأهداف عوضا عن تسجيلها وإيمانه باللعب الجماعي، تجعل منه هدفاً لأغلب أندية أوروبا الكبيرة".



ويضيف اللاعب الإنجليزي السابق: "أعرف أن هذا الكلام سيغضب جميع مشجعي ليفربول. لكن أنظروا إلى ما يفعل. أعتقد أنه الخيار الأمثل لبرشلونة".



ثنائي متجانس



وكانت آخر صفقة بين برشلونة وليفربول انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو، لكنه يعاني لفرض نفسه مع النادي الكتالوني على الرغم من أنه يحمل صفة أغلى لاعب في تاريخ برشلونة بعد صفقة وصلت إلى 160 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت.



وبغض النظر عن واقعية هذه الصفقة وقدرة برشلونة على إقناع ليفربول بالتخلي عن فيرمينو ومقابل ذلك وسط المشاكل المالية التي يعاني منها برشلونة، إلا أن الجمع بين فيرمينو وكوتينيو قد يعيد الأخير إلى مستواه المعهود، كما كان الحال في صفوف ليفربول.



بديل صربي



يُذكر أن تقارير إعلامية ربطت بين متصدر الدوري الإسباني وبين بعض اللاعبين لخلافة سورايز، ومنهم الصربي لوكا يوفيتش وهداف إنتر ميلان الإيطالي، الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي.



وجرد النادي الإيطالي، نجمه الأرجنتيني من شارة القائد ومنحها للحارس الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش لتماطله في تجديد عقده مع النادي. لكن المهاجم الصربي الشاب يبدو أقرب للانضمام إلى القلعة الكتالونية.





المصدر: موقع كورة