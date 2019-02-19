رياضة | الأهلي يصدر قرارا جديدا حول أزمة مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدر قرارا جديدا حول أزمة مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إجتماعًا ظهر بعد غدٍ الخميس بمقر النادي بالجزيرة. وذلك لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس وإتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة.

الأهلي والزمالك في صراع على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بينما مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 34 نقطة

5- المقاون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- الإسماعيلي 27 نقطة

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- حرس الحدود 25 نقطة

11- سموحة 25 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة