رياضة | حلبية يتفقد أعمال التطوير باستاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلبية يتفقد أعمال التطوير باستاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري بجولة تفقدية باستاد المصري وذلك لمتابعة عمليات التطوير الجارية في كافة مرافق الاستاد استعداداً لاستضافته لعدد من مباريات بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19يوليو المقبلين.

وخلال الجولة حرص سمير حلبية على الاستماع لشرح واف من مهندسي الشركة المسئولة عن عمليات التطوير والجدول الزمني المقرر لها ، مشيداً بحجم ما تم إنجازه من أعمال في كافة مرافق الاستاد خلال الفترة الوجيزة الماضية.

رافق سمير حلبية في جولته إبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي ونائبه الدكتور عبد العزيز حمدي بالإضافة لعدد من مديري الإدارات التنفيذية بالنادي.