رياضة | رسميا.. الكاف يعلن 3 عقوبات ضد الإسماعيلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الكاف يعلن 3 عقوبات ضد الإسماعيلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي عن العقوبات الموقعة ضد نادي الإسماعيلي بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الإفريقي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

عقوبات الكاف ضد الإسماعيلي

1- اعتبار الإسماعيلي مهزوما 3-0 في مباراته أمام الإفريقي التونسي

2- غرامة 40 ألف دولار

3- لعب مباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ لإحدي المباراتين، وسيلعب الإسماعيلي المباراة القادمة بدون جمهور وفي حال تكرار الشغب مرة أخرى في فترة سنتين تنفذ باقي العقوبة.

وكان الكاف قد استبعد الإسماعيلي من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية بسبب أحداث مباراة الإفريقي باستاد الإسماعيلية وإلغاء المباراة قبل نهايتها بدقائق، قبل أن يعود الدراويش مرة أخرى بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به النادي.