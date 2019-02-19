رياضة | صور جنازة خالد توحيد

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شيعت جنازة الراحل خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي من مسجد مصطفي محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر، والدفنة في مدافن الأسرة بأكتوبر.

وكان خالد توحيد قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء صلاة الظهر داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المجاورة للنادي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الليل.

الأهلي ينعي خالد توحيد

نعى النادي الأهلي الإعلامي خالد توحيد الذي وافته المنية أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة في مقر النادي بالجزيرة.

وكتب الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الأسى والحزن، الكاتب الصحفي الدكتور خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، الذي وافته المنية، اليوم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أسرته الصبر والسلوان.

جنازة خالد توحيد

وقررت أسرة الراحل خالد توحيد رئيس قناة الأهلي إقامة صلاة الجنازة على الفقيد بعد ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين على أن يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

وتوفي خالد توحيد أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أدائه صلاة الظهر داخل النادي الأهلي ليتم بعدها نقله للمستشفى وتخرج روحه إلى الله.

وتولى خالد توحيد رئاسة قناة الأهلي في العام الماضي كما عمل رئيساً لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، بخلاف تقديم برنامج استاد النيل.