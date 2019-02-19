شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تشييع جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد من مسجد مصطفى محمود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شيعت ظهر اليوم الثلاثاء، جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي، وذلك بمسجد مصطفى محمود في المهندسين.

وتوفي «توحيد» في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة صحية ظهر الإثنين، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وحرص عدد كبير من الصحفيين ورموز الرياضة على حضور الجنازة، وفي مقدمتهم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، والإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، والدهشوري حرب، رئيس اتحاد الكرة الأسبق.

جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد

جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد

جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد

جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد

جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد

جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد

جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد

جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد

جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد

جنازة الكاتب الصحفي خالد توحيد