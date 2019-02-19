شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة الداخلية التي تقام مساء غد الأربعاء، في إطار مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران، يُعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، القائمة التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.

ويعقد لاسارتي، محاضرة نظرية اليوم مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيز اللاعبين من أجل مواصلة انتصارات الفريق في الدوري.