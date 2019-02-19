تريزيجيه يزين التشكيلة المثالية للجولة 22 فى الدوري التركى

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جدة - عمرو شويل إختار موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، النجم المصري محمود تريزيجيه فى التشكيلة المثالية للجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري التركى.
محمود تريزيجيه هو اللاعب الوحيد من فريق قاسم باشا الذي تواجد فى التشكيلة المثالية للجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري التركي.
وعلى الرغم من الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها قاسم باشا أمام جالطة سراى بنتيجة 1 – 4 إلا أن تريزيجيه استطاع أن يخطف الأضواء، بعدما سجل هدف فريقه الوحيد بطريقة رائعة.
وحقق محمود تريزيجيه 3 أرقام مميزة خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام جالطة سراى، حيث كان أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى بواقع 7 تسديدات.
محمود تريزيجيه كان الأكثر مهارة فى مباراة قاسم باشا وجالطة سراى بـ4 مراوغات، كما حصل على 7.8 – 10 كأفضل لاعب فى قاسم باشا.
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