شكرا لقرائتكم كلاكيت ثالث مرة .. حازم إمام خارج الخدمة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك الغياب عن صفوف فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها غداً الأربعاء على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر الدوري المصرى.

ويعانى حازم إمام من إصابة بالتهابات في الركبة مما تسبب في غيابه عن الزمالك في مباراتى نصر حسين دي بالكونفدرالية وإنبى فى الدورى الممتاز.

ويتجه فريق الزمالك مساء اليوم، الثلاثاء إلى السويس من أجل إقامة معسكر مغلق فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش.