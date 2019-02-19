مهاجم بيراميدز على رادار منتخب بيرو

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جدة - عمرو شويل حرص المدير الفني لمنتخب بيرو الأرجنتيني ريكاردو جاريكا على زيارة معسكر فريق بيراميدز بالجونة، حيث يستعد الفريق لمواجهة الجونة بمنافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام. وتواجد جاريكا بمعسكر بيراميدز لمتابعة بينافينتي مهاجم الفريق، تمهيداً لضمه لصفوف المنتخب بعد الأداء الذي قدمه مع بيراميدز بمسابقة الدوري العام، والتقة جاريكا خلال زيارته بالأوروجوياني رامون دياز مدرب بيراميدز.

ريكاردو جاريكا ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز صورة من لقاء جاريكا ودياز بمعسكر بيراميدز عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر. ويواجه بيراميدز نظيره الجونة بمنافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ججول المسابقة برصيد 45 نقطة .

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