شكرا لقرائتكم أحمد سامى: "مفيش مدرب عاقل يرفض عصام الحضرى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم في تصريحات خاصة لسوبر كورة، أن مجلس إدارة النجوم بقيادة محمد الطويلة يطمح فى الوصل بعيدا فى الكرة المصرية وإفادة المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها ، ومن جهة أخرى الوصول إلى المنافسات الأفريقيه وتحقيق أرباح ماديه للفريق وفقا لخطه مسبقه تم وضعها منذ إنشاء النادي.

وقال المدير الفنى للنجوم أن وضع الفريق الحالي طبيعي فكل فريق طموح يجب أن يمر بمثل هذه المراحل للصعود إلى طموحاته ، كما أن الدوري استثنائي هذا الموسم وفريق النجوم في وضعه ليس بالسئ نظرا لتواجد أسماء عريقة أسفل النجوم في جدول ترتيب الدوري العام وأن جميع الفرق دون الـ 30 نقطه لا تزال في مرحله الخطر والتنافس لأجل البقاء .

تابع أحمد سامى أن صفقات النجوم كانت في إطار محاولات الجهاز الفني لرفع مستوي المنافسة بين اللاعبين وكل الصفقات الشتوية ستشكل إضافة خاصة للفريق نظرا لخبرتهم الكبيره بالإضافه إلى الأسماء الشابه مثل أيمن غباشى الذي يعد من المواهب الصاعده فى الدورى.

في نفس السياق، أكد سامى علي أنه بمجرد طرح إمكانيه ضم عصام الحضري إلى صفوف الفريق لم يتردد الجهاز الفني فأسم الحضري غني عن التفكير ولا أحد عاقل يرفض ضمه كما أكد علي أن اللاعب في قمه جاهزيته نظرا لأنه كان ضمن صفوف الإسماعيلي خلال الدور الأول.

وعن بقائه أو رحيله عن قياده النجوم بنهايه عقده الحالي ، أكد سامي أنه لا يفكر حاليا في تلك الأمور وأنه ملتزم بتعاقده مع الفريق رغم تلقيه بالفعل عروض من عده فريق خلال الفترة السابقة لكنه رفض الإخلال بتعاقده الذى ينتهى مع النجوم بنهايه الموسم.