الزمالك ينعى خالد توحيد رئيس قناة النادى الأهلى

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جدة - عمرو شويل نعى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الناقد الرياضي خالد توحيد رئيس تحرير الأهرام الرياضي السابق والذي وافته المنية أمس بعد وعكة صحية مفاجئة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان . وجاء فى نعى النادى "ينعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور الناقد الرياضي خالد توحيد رئيس تحرير الأهرام الرياضي السابق ورئيس قناة الأهلي الذي وافته المنية أمس بعد وعكة صحية مفاجأة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان " . يذكر أن أسرة الراحل قد استقرت على إقامة العزاء بعد الخميس بمسجد عمر مكرم . وكان خالد توحيد قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال تواجده بالنادى الأهلى ، و تم على إثرها نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من النادى ، و لكن وافته المنية.

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