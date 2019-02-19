شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مؤمن زكريا مع أحد السعودى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى إلى أحد السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعدما اقتنع أن مشاركته مع الفريق الأحمر ستكون صعبة عقب التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين فى نفس مركزه على رأسهم الثنائى حسين الشحات ورمضان صبحى.

وقد فضل مؤمن زكريا الانتقال للدورى السعودى على أمل المشاركة بشكل رسمى والعودة للنادى الأهلى مع بداية العام المقبل، إلا أن أمنيات اللاعب اصطدمت بالإصابة التى لحقت به وأبعدته عن المشاركة مع فريقه الحالى، بل والاقتراب من فسخ عقده إذا وصل للإدارة طول مدة غيابه بداعى الإصابة.

س : لماذا رحل مؤمن زكريا عن الأهلى؟

ج : رحل مؤمن زكريا عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما أيقن أن مشاركته مع الفريق الأحمر تعد مستحيلة بعد التعاقدات الشتوية التى أبرمتها إدارة النادى لتدعيم صفوف الفريق.

س : هل جدد مؤمن زكريا عقده مع الأهلى ؟

ج : قام مؤمن زكريا بتجديد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم فى بداية ديسمبر الماضى، بعدما أكد مقربون اقتراب اللاعب من التوقيع لأحد الأندية المنافسة.

س : لماذا طلب مؤمن زكريا عدم تفعيل عقد التجديد والرحيل نهاية الموسم؟

ج : طلب مؤمن زكريا من مجلس إدارة الأهلى عدم تفعيل عقود التجديد معه بعدما شعر بعدم الحاجة إليه وابتعاده عن فكر المدير الفنى الأورجويانى لاسارتى، إلا أن الإدارة رفضت وطالبته بالهدوء والخروج لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

س : ما هو النادى الذى رحل إليه مؤمن زكريا ؟

ج : رحل مؤمن زكريا إلى أحد السعودى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر على أمل التألق والعودة من جديد للمارد الأحمر الصيف المقبل.

س : هل شارك مؤمن زكريا مع أحد السعودى؟

ج : لم يشارك مؤمن زكريا مع ناديه الجديد فى أى لقاء وخرج من القائمة الأساسية للفريق فى المباراتين الأخيرتين بداعى الإصابة.

س : هل سيتم فسخ عقد اللاعب مع نادى أحد ؟

ج : أكد محمد العلوى المشرف العام على الكرة بنادى أحد السعودى، أن ناديه ينتظر وصول التقرير الطبى الخاص بإصابة اللاعب لتحديد مصيره مع الفريق، مضيفا أنه إذا كانت الإصابة تحتاج علاج أكثر من شهر سيتم فسخ العقد، أما إذا كانت أقل من ذلك فسيستمر زكريا مع الفريق.