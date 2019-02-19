شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبى من مشاركة الشناوى مع الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الجهاز الطبى للأهلى من مشاركة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق فى مباراة الداخلية؛ لعدم اكتمال شفائه بشكل تام.

ورغم أن الشناوى انتظم فى مران الفريق، أمس الاثنين، عقب تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها قبل لقاء الإنتاج الحربى الأخير، وكانت عبارة عن إصابته فى العضلة الضامة، إلا أن الجهاز الطبى يرى أنه من الأفضل عدم مشاركة الشناوى فى مباراة الداخلية.

ويلتقى الأهلى مع الداخلية فى الثامنة من مساء غد الأربعاء، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ23 للدورى الممتاز.

ويرى الجهاز الطبى للأهلى أن الشناوى سيواجه أزمة فى التصويب بالكرة، إذا ما شارك فى لقاء الغد، ومن الممكن أن تتفاقم الإصابة التى تحتاج لاستمرار راحته من الظهور فى المباريات.