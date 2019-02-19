شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال دعوات المشاركة فى بطولة العالم للسنوكر بالصين إلى الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الاتحاد الأفريقى لألعاب البلياردو والسنوكر برئاسة محمد قماح على إرسال الدعوة للمشاركة فى بطولة العالم للسنوكر، التى تستضيفها الصين 17 مارس المقبل إلى الدول الأعضاء.

وتقام بطولة العالم للسنوكر فى الصين فى 17 مارس المقبل، وتستمر حتى السادس والعشرين من نفس الشهر، حيث تقام منافسات البطولة للرجال والسيدات.

وترسل الدول الأعضاء أسماء اللاعبين المرشحين من كل دولة من الدول الأعضاء للمشاركة فى بطولة العالم إلى الاتحاد الأفريقى للبلياردو.