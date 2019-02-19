صور.. توقيع بروتوكول بين نادي الأولمبي ووزارة الرياضة لتطوير استاد عز الدين يعقوب

وفد وزارة الرياضة يعاين ملعب عز الدين يعقوب الاسكندرية- احمد فاروق تم توقيع البروتوكول الخاص بتطوير ورفع كفاءة ، ستاد عز الدين يعقوب الكائن بمقر النادي بمنطقة وابور المياه بالاسكندريه بين نادي الأولمبي ووزارة الشباب والرياضة. جاء ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضه لتطوير ورفع مفاجئة الاستادات والملاعب بمختلف انحاء الجمهوريه وإستكمالاً لمسيرة التعاون بين النادي الاوليمبي ووزارة الشباب والرياضة. الشباب والرياضة. وقام المهندس جابر محسن مندوب إدارة المهمات العسكرية بمعاينة الملعب ورافقه المحاسب خالد الشيخ، والاعلامي عز الدين عبد الجواد، والمحاسب مصطفي ابو زهرة ، اعضاء مجلس الاداره وسعيد عبدالنبي مدير عام النادي وذلك تهميداً لتفعيل البروتوكول الخاص بتطوير ورفع كفاءة استاد عز الدين يعقوب. ويذكر ان أعمال الصيانه وإعادة التأهيل ستتم بعد انتهاء مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاولمبي من جميع مبارياته بدورى القسم الثاني وستشمل تغيير النجيل و تطوير وحدات خلع الملابس ورفع مفاجئة الاضائه وانشاء جمينزيوم ووحدة علاج طبيعي وتأهيل بدني ، وسوف تتحمل وزارة الشباب و الرياضه كافة التكاليف دون تحميل النادي اي أعباء ماليه.

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