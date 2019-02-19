صور.. المصري يواصل تدريباته بقوة لمواجهة النجوم فى الدوري

كتب - عبد الرحمن بصلة

واصل فريق المصري البورسعيدي تدريباته على ملعبه تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفنى إستعدادًا لمباراته القادمة أمام النجوم التى تقام في السادسة مساء الجمعة على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وشارك في التدريبات إسلام عيسى بعد عودته من أجازة الزواج التى حصل عليها يومين وحرص الجهاز الفني واللاعبين

على تهنئة بزفافه ، وإتسمت التدريبات بالحماس والجدية والتنافس بين اللاعبين للحصول على ثقة المدير الفنى والدخول فى تشكيلة المباراة والسفر للسخنة فى معسكر الفريق قبل المباراة.

وركز المدير الفني على علاج أخطاء وقع فيها لاعبى خط الظهر والوسط ولذلك خصص تدريبا لرباعي خط الظهر

في كيفية غلق الخطوط والتعامل مع الكرات العرضية والطولية من الضربات الركنية والركلات الحرة المباشرة على حدود منطقة الجزاء وسط توجيهات مستمرة تخللها العديد من التوقفات لتصحيح أماكن التمركز.

وخاض لاعبو خط الوسط والهجوم بعض التدريبات البدنية أعقبها تدريبات على كيفية الإنتشار الهجومي والهجمة المرتدة السريعة مع الضغط على خط دفاع المنافس ، وخاض الرباعي محمد شطة ومصطفى مارسيلو والحسيني سمير والحارس أحمد بوسكا تدريباتهم العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي .