اونلاين | كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت

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كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت

يلتقي اليوم ليفربول الإنجليزي مع نظيره الألماني بايرن ميونخ في إطار مباريات الذهاب بدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت

ويشهد اللقاء غياب عدد كبير من اللاعبين المؤثرين من كلا الفريقين سواء للإصابة أو للإيقاف.

ووصل عدد اللاعبين المحتمل غيابهم عن اللقاء 11 لاعب وهم من ليفربول فيرمينو وتشامبرلين وجوميز وفان دايك ولوفرين وشاقيري.

كورة لايف HD بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ - يلا شوت

أما من صفوف البافاري فمن المتوقع غياب كل من روبن ومولر وجوريتسكا وتوليسيو وبواتينج.

ومن المفترض أن يقود النجم المصري محمد صلاح فريقه الإنجليزي أمام العملاق البافاري خلال لقاء اليوم، بعد أن كان أحد أهم الأسباب لبلوغ الريدز لدور الـ 16 بهدفه في مرمى نابولي الإيطالي.