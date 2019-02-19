رياضة | تركي آل الشيخ ينعي شهداء الشرطة في حادث "الدرب الأحمر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينعي شهداء الشرطة في حادث "الدرب الأحمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعي معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، شهداء قوات الشرطة المصرية في الحادث الإرهابي بمنطقة "الدرب الأحمر".

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أتقدم بخالص عزائي لأسر شهداء الشرطة بالأمس..واؤكد ان تضحيات وبطولات رجال الشرطة تتوالى حرصا على سلامة المواطنين، حيث استشهد في حادث الدرب الأحمر رجال الشرطة لتحيا مصر آمنة مستقرة".

وأضاف: " أن مصر باقية مادام هؤلاء رجال أمنها الذين لا يهابون الشهادة فداء للوطن.. وها هم الشهداء يسطرون بطولاتهم بأيديهم من أجل أمن المواطن".

واختتم تصريحاته: " أقدم من قلبي تحية وتقدير وإجلال لرجال الأمن البواسل الذين تصدوا لإرهابي الدرب الأحمر بينما كان يستهدف دماء المصريين لولا تدخل الشهداء".