رياضة | قبل موقعة دوري الأبطال.. بايرن ميونيخ "عقدة" يورجن كلوب (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة دوري الأبطال.. بايرن ميونيخ "عقدة" يورجن كلوب (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجدد اللقاء بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، وذلك عندما يلتقي الفريقين في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول يمتلك تاريخًا طويلًا من المواجهات ضد فريق بايرن ميونيخ ، حيث سبق وواجه "كلوب" خلال قيادته فريقي بوروسيا دورتموند وماينز، الفريق البافاري في 29 مواجهة سابقة، فاز مدرب الريدز الحالي في 9 مباريات، مقابل 16 انتصارًا للبايرن، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.

سجل لاعبو "كلوب" 44 هدفًا في شباك بايرن ميونيخ، بينما استقبلت شباكه 57 هدفًا.

أول مواجهة جمعت "كلوب" ضد بايرن ميونيخ كانت في 27 نوفمبر 2004، وكان وقتها مدربًا لفريق ماينز، وخسر فريقه بنتيجة 4-2، واحتاج بعدها المدرب الألماني 6 سنوات ليحقق فوزه الأول على العملاق البافاري، وكان ذلك في 3 أكتوبر 2010 وقاد بوروسيا دورتموند للفوز بنتيجة 2-0.

أكبر انتصار حققه "كلوب" ضد بايرن ميونيخ، كان خلال قيادته لبوروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا 2012، وفاز فريقه بنتيجة 5/2، بينما أكبر هزيمة له كانت مع نفس الفريق وكانت في الدوري الألماني 2009 وخسر 5/1.

آخر مواجهة جمعت مدرب ليفربول مع فريق بايرن ميونيخ الألماني كانت في 28 أبريل 2015 في نصف نهائي كأس ألمانيا، وكان وقتها مدربًا لفريق بوروسيا دورتموند، وفاز بنتيجة 3-1.

ضربة موجعة في ليون قبل مباراة برشلونة

يستضيف فريق ليون الفرنسي نظيره برشلونة الإسباني في الساعة العاشرة مساء اليوم ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخطط برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية في فرنسا قبل مواجهة ليون في الكامب نو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 13 مارس المقبل.

وتعادل برشلونة أمام فالنسيا وبلباو في الدوري الإسباني فوزاً باهتاً على بلد الوليد بهدف نظيف ثم تعادل في الكلاسيكو مع ريال مدريد 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستعيد برشلونة مدافعه صامويل أومتيتي أمام ليون والذي غاب عن الملاعب للإصابة منذ شهر نوفمبر الماضي.

قائمة برشلونة أمام ليون

وضمت قائمة برشلونة لمباراة ليون تير شتيجن وسيميدو وجيرارد بيكيه وراكيتيتش وبوسكيتس وفيليب كوتينيو ولويس سواريز وليونيل ميسي وعثمان ديمبلي ومالكوم ولينجليت وموريلو وجوردي ألبا وبرينس بواتينج وسيرجي روبرتو وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي وألينيا وبينيا وإزكيتا وواجي.

ليون مهدد بفقدان دفاعه أمام برشلونة

ويغيب نبيل فقير نجم ليون الفرنسي عن مباراة برشلونة للإيقاف بينما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافعين مارسيلو وديناير للإصابة.

وفشل ليون في تحقيق أي فوز على برشلونة في التاريخ ففي خلال 6 مباريات بينهما فاز البرسا في 4 وتعادل في مباراتين.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.