رياضة | 7 مباريات من العيار الثقيل في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات من العيار الثقيل في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غداً الأربعاء منافسات الجولة الـ 19 للمجموعه الثالثة من دوري القسم الثاني، بإقامة لقاء وحيد، بينما تختتم تلك المرحلة يوم الخميس، بإقامة ستة مباريات من العيار الثقيل.

حيث يلتقي في الثانية والنصف من عصر غداً الأربعاء، فريق الرجاء مع فاركو، على ملعب مركز شباب مطروح، ويدخل الرجاء المباراة برصيد 30 نقطة، بالمركز الخامس، تحت قيادة المدير الفني طارق محجوب، بينما يحتل فاركز المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بقيادة عبد الناصر محمد، وشهد لقاء الدور الأول تفوق للرجاء بهدفين دون مقابل.

- مباريات الخميس على النحو التالي :

- دمنهور مع سيدى سالم

يستضيف فريق دمنهور المتصدر بقيادة هاني العقبى برصيد 34 نقطة، نظيره فريق سيدى سالم الاخير بقيادة طارق السعيد برصيد 7 نقاط، وكان فريق دمنهور فاز بهدف في الدور الاول.

- تلا مع طنطا

يواجه فريق مركز شباب تلا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عماد سرور برصيد 10 نقاط، نظيره فريق طنطا الوصيف بقيادة أيمن المزين برصيد 32 نقطة

وكان فريق طنطا فاز بهدفين مقابل هدف في الدور الاول.

- المنصورة مع غزل المحلة

يلتقي فريق المنصورة صاحب المركز الثالث، بقيادة صبرى المنياوي، بـ 32 نقطة، نظيره فريق غزل المحلة صاحب المركز الثامن بقيادة خالد عيد صاحب الـ 28 نقطة، وتعادل الفريقان سلبياً في الدور الأول.

- الأوليمبي مع أبو قير للأسمدة

يخوض فريق الأوليمبي الرابع بقيادة أحمد سارى صاحب الـ 31 نقطة، مع فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز السابع بقيادة أحمد الكأس برصيد 30 نقطة

وفاز فريق أبو قير بهدف نظيف في لقاء الذهاب.

- كفر الشيخ مع الحمام

يحل فريق الحمام صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مصطفى عبده برصيد 19 نقطة، ضيفاً على فريق كفر الشيخ صاحب المركز العاشر بقيادة اشرف طلحة برصيد 19 نقطة، وفاز الكفر في اللقاء الاول بهدف نظيف.

- بلديه المحله مع الجزيرة

يواجه فريق بلديه المحله صاحب المركز السادس بقيادة أحمد العجوز برصيد 30 نقطة، نظيرة فريق الجزيرة بمطروح صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ادهم السلحدار برصيد 15 نقطة، وكان فريق الجزيرة حقق الفوز في الدور الاول بهدف دون مقابل.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهود 34 نقطة

2- طنطا 32 نقطة

3- المنصورة 32 نقطة

4- الأوليمبي 31 نقطة

5- الرجاء 30 نقطة

6- البلدية 30 نقطة

7- أبو قير 30 نقطة

8- غزل المحلة 28 نقطة

9- فاركو 22 نقطة

10- كفر الشيخ 19 نقطة

11- الحمام 19 نقطة

12- الجزيرة 15 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط