رياضة | عمرو سماكة: عودتي للملاعب واردة.. وهذا موقف "تريكة" معي في الترسانة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو سماكة: عودتي للملاعب واردة.. وهذا موقف "تريكة" معي في الترسانة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو سماكة، لاعب الأهلي الأسبق، على إمكانية عودته للملاعب مرة اخرى بعد غياب.

وقال سماكة في تصريحاته لمراسل الخليج 365 الرياضي : تحدث معي أكثر من شخص خلال الفترة الاخيرة من أجل العودة للملاعب".

وأضاف اللاعب : اتخذت قرار الاعتزال، ونويت الاتجاه للتدريب أو الإعلام، وبالفعل بدأت خطوات جادية في ذلك".

وتابع لاعب الأهلي السابق : "إذا سنحت لي فرصة مناسبة وشعرت بأنني قادر على فعل ذلك، سأعود للملاعب بدون تردد".

وعن تقدمه في العمر قال سماكة:: اللاعب ليس بعمره، ولكن بإمكانياته وخبرته، وأنا مازلت أمتلك الموهبة فلن تذهب بكل تأكيد".

وتطرق للحديث عن أهم ذكرياته مع محمد أبو تريكة قائلا : تشرفت باللعب معه في بداية مشواري بقميص الترسانة".

وأردف اللاعب : "كان في ذلك الوقت الفريق يملك عناصر مميزة للغايه منهم المخضرم محمد أبو تريكة".

وأكمل اللاعب :"أتذكر في اول مشاركة لي، كانت في كأس مصر، وكان تريكة في ذلك الوقت خارج التشكيل الأساسي".

وتابع سماكة : "تحدث معي قبل المباراة، وقال لي إنه يتابعني، ونصحني بالتسديد على المرمى حال دخولي منطقة الجزاء، وطلب مني أن لا أمرر الكرة".

وأتم سماكة : كانت من أجمل مبارياتي، أحرزت هدفين وصنعت هدف، ومنذ ذلك الوقت اصبحت متواجد بشكل أساسي بقائمة الفريق بالمباريات".