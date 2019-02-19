رياضة | سامي يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل بحث أسباب تراجع مستوى الفريق مؤخرًا.

ومن المُنتظر أن يعقد سامي الاجتماع، عقب المباراة التي ستجمع الفريق مع رأس غارب وديًا، بعد الهزيمة من المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يعلن سامي تمسكه باليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، مع تقديم وعود للاعبين، بمضاعفة المكافآت خلال الفترة المقبلة في حالة تحقيق الفوز.

ويعاني دجلة، من فقد النقاط وتحقيق النتائج السلبية، ماوضعه في مؤخرة الجدول العام، ويصارع من أجل البقاء وسط الكبار.