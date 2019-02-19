شكرا لقرائتكم خبر عن بونوتشي: أخبرت موراتا بصفعة قوية قريباً والان مع التفاصيل
وجاء العنوان الأبرز على غلاف الصحيفة تصريح الإيطالي انه مهووس بطريقة العمل مع كريستيانو رونالدو, الوافد الجديد القادم من العملاق الاسباني ريال مدريد, في ديسمبر الماضي, في صفقة كلفت خزائن تورينو ما يقارب المئة مليون يورو.
ونشر التصريح الثاني على لسان بونوتشي " ريال مدريد كان يرغب في التعاقد معي, لكني رأيت ان البيانكونيري مناسب أكثر لي", ويعد الموسم الحالي للمدافع الإيطالي مع السيدة العجوز هو الثامن في مسيرته مع أبناء تورينو, اللاعب قد رحل في عام 2017 إلى أي سي ميلان بعد 7 أعوام داخل أسوار اليوفي, ليعود من إليهم في العام الماضي 2018, ويوقع على عقود تمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2023.
وتصدر التصريح الأخر للمدافع الإيطالي بشأن زميله السابق موراتا الأكثر جدلاً في الساحة الرياضية, حيث نشرت الأس على لسان بونوتشي انه أخبر موراتا بأنه سيعطي له صفعة, وقضي الاثنين موسمين معاً بقميص يوفنتوس قبل رحيل مدافع الأتزوري إلى أي سي ميلان.
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