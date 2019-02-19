انت الان تتابع طلعت يوسف: ضغط المباريات فوق طاقة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
تحدث طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، عن طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة، وضغط المباريات فى مسابقة الدورى الممتاز وبطولة كأس مصر، والظلم الذى يتعرض له الفريق من حل أزمة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز، وقال يوسف فى تصريحات إذاعية لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت"، اليوم الثلاثاء: "لدينا ظروف صعبة، ولكن هدفنا التمسك بالوجود في المربع الذهبي بالدوري رغم النتائج غير المرضية أمام الأهلي والزمالك والمصري".
وأضاف يوسف: "كنت رافضاً لرحيل بعض اللاعبين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكن لدينا طموحات فى الفترة المقبلة بعد الفوز على وادى دجلة"، وبالحديث عن لاعب الفريق ميدو جابر، قال طلعت يوسف: "جابر لاعب جيد ويمتلك قدرات أفضل لكننا لدينا عجز في مراكز أخرى بالفريق". واختتم يوسف حديثه عن ضغط مباريات
وأضاف يوسف: "كنت رافضاً لرحيل بعض اللاعبين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكن لدينا طموحات فى الفترة المقبلة بعد الفوز على وادى دجلة"، وبالحديث عن لاعب الفريق ميدو جابر، قال طلعت يوسف: "جابر لاعب جيد ويمتلك قدرات أفضل لكننا لدينا عجز في مراكز أخرى بالفريق".
واختتم يوسف حديثه عن ضغط مباريات الفريق، قائلا: "ضغط المباريات الجديد للفريق الناتج عن حل أزمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، فوق طاقة المقاصة، لأننا اضطررنا للعب يومي 14 و18 فبراير وسنلعب يوم 22 ثم يوم 27 أمام الزمالك في كأس مصر بالإسكندرية قبل العودة لمواجهة الإنتاج الحربي بالقاهرة يوم 2 مارس المقبل في الدوري، وكان يمكن تأجيل مباراة المقاصة والإنتاج لأي توقف دولي بما أن الفريقين لا يمتلكان لاعبين دوليين في منتخب مصر".
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