انت الان تتابع صدام ناري بين الجونة وبيراميدز في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول للفريقين، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة السادسة على استاد الدفاع الجوي، انتهى بهدف لكل فريق، أحرز حينها للجونة مدافعه أحمد سعيد أوكا، فيما أحرز هدف بيراميدز نجمه ماركوس دا سيلفا كينو، وكان يدرب الجونة حينها هشام زكريا، فيما كان ريكاردو لافولبي مدربًا لبيراميدز.

ويحتل الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر في 8، وسجل الفريق 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 33 هدفًا، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني عشر، وبفارق نقطتين عن طلائع الجيش وحرس الحدود وسموحة