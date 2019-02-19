صدام ناري بين الجونة وبيراميدز في الدوري

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١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول للفريقين، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة السادسة على استاد الدفاع الجوي، انتهى بهدف لكل فريق، أحرز حينها للجونة مدافعه أحمد سعيد أوكا، فيما أحرز هدف بيراميدز نجمه ماركوس دا سيلفا كينو، وكان يدرب الجونة حينها هشام زكريا، فيما كان ريكاردو لافولبي مدربًا لبيراميدز.
ويحتل الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر في 8، وسجل الفريق 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 33 هدفًا، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني عشر، وبفارق نقطتين عن طلائع الجيش وحرس الحدود وسموحة
في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني رامون دياز، المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 45 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 9 وخسر في 1، وسجل الفريق 43 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
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