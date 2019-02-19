انت الان تتابع جروس يكشف نقاط قوة الطلائع للاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

يعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفارس الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء على هامش المران المسائي المنتظر إقامته بفندق إقامة الفريق، كما يستعرض كريستيان جروس في محاضرة فنية مع اللاعبين نقاط القوة والضعف لفريق طلائع الجيش، وعرضها بشكل تفصيلي على لاعبي الزمالك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، وذلك بعد أن خاض لاعبو الزمالك أمس الإثنين تدريبات استشفائية لإزالة الإجهاد من مباراة إنبي التي حسمها الأبيض لصالحه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس لمواجهة فريق طلائع الجيش في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، والمقرر إقامتها غدا الأربعاء في تمام الخامسة والنصف مساء. ووصل فريق الزمالك للنقطة 51 في صدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز بعدما تغلب الأحد الماضي

Advertisements