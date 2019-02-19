يويفا يتبرع ب100 ألف يورو.. وفان ديك يشيد بالخطوة

ومن المقرر أن يسلم الهولندي فيرجيل فان ديك، نجم ليفربول، شيكا بالمبلغ للصليب الأحمر، قبل مباراة فريقه الليلة أمام بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال فان ديك، الذي تم اختياره من بين أفضل تشكيلة فريق لعام 2018 بواسطة (يويفا) "أعتقد أن (هذه الجهود) مهمة للغاية، لا أعتقد أن منظمات أخرى كثيرة تفعل نفس الأمر، وأعتقد أنه مشروع جيد لنقوم بدعمه".
وتابع: "الأسرة هي أكثر شيء مهم في العالم، وبعد عناء اليوم، تريد أن تكون مع عائلتك.. الأطفال يريدون الجلوس مع آبائهم وأيضا أمهاتهم، من الأهمية بمكان أن الصليب الأحمر يقوم بهذا العمل، وبشكل أكيد ينبغي علينا تشجيع الأشخاص الذين يساعدون في هذا الصدد".
وخلال الأعوام العشرين الأخيرة، تبرع (يويفا) بما يزيد عن 3.5 ملايين يورو للصليب الأحمر.
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