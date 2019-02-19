الخطيب ومجلس الأهلي يشيعون جثمان خالد توحيد

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على التواجد في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، من أجل أداء صلاة الظهر وتشييع جثمان الراحل خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي.
وحضر صلاة الجنازة، العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، بجانب أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وصفوان ثابت عضو مجلس الأهلي السابق.
ورحل الكاتب الصحفي خالد توحيد، عن عالمنا، أمس الإثنين، بعد أزمة قلبية داهمته أثناء أداء صلاة الظهر في مقر النادي الأهلي، وفارق الحياة في مستشفى مجاورة للقلعة الحمراء.
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