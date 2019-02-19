تعافي هاري كين يسير بوتيرة سريعة

عاد نجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، اليوم الثلاثاء إلى المران مع فريقه، ليشارك في التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في الكاحل، في الثالث عشر من يناير الماضي.
ويبدو أن عملية تعافي المهاجم الإنجليزي تسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في البداية، وقد يتم إدراجه في قائمة فريقه لمواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.
ولكن يبدو أن الهدف الأكبر لهاري كين، هو المشاركة في مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها الشهر الجاري، ضمن منافسات البريميرليج.
ويبدو أن عملية تعافي المهاجم الإنجليزي تسير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في البداية، وقد يتم إدراجه في قائمة فريقه لمواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.
ولكن يبدو أن الهدف الأكبر لهاري كين، هو المشاركة في مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها الشهر الجاري، ضمن منافسات البريميرليج.
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