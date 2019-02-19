الاتحاد الإسباني يقترح صيغة جديدة لكأس السوبر

يبدو أن الكرة الإسبانية، ستشهد بعض التغييرات والتعديلات فيما يخص نظام بطولة كأس السوبر، حيث اقترح لويس روبياليس، رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، صيغة جديدة للمسابقة المذكورة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، اقترح صيغة جديدة للسوبر المحلي، من خلال مشاركة 4 فرق بدلاً فريقيْن.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن البطولة ستشهد مشاركة أول ناديين في ترتيب الليجا، والمتأهلين الاثنين إلى نهائي الكأس، على أن تُحسم المسابقة في 3 مباريات (مبارتين في نصف النهائي ومباراة في النهائي).

ولم يُعتمد هذا النظام بشكل رسمي لحدود اللحظة، حيث يجب أن تتم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية للدوري الإسباني، المزمع عقده في شهر أبريل القادم.

وكان برشلونة قد نجح في التتويج بلقب السوبر الإسباني، قبل بداية الموسم الجاري، مع العلم أن المباراة الختامية أقيمت بمدينة طنجة المغربية بين الفريق الكتالوني وإشبيلية.

ويحتل برشلونة في الوقت الحالي، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يقبع أتلتيكو مدريد في المركز الثاني.

أما في كأس ملك إسبانيا، فإن ريال مدريد سيحاول التواجد في النهائي للمشاركة في السوبر الإسباني، على اعتبار أنه يحتل المركز الثالث في ترتيب الليجا.