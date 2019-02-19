إنتر ميلان يدافع عن إيكاردي

قرر بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، تقليل الجدل الدائر بشأن موقف المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من الرحيل عن النيراتزوري.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان سيقدم عرضًا أخيرًا لإيكاردي من أجل التجديد، لتصبح الكرة في ملعب المهاجم الأرجنتيني سواء بقبول اقتراح الإدارة أو رفضه.

وقال الموقع إن إنتر ميلان سيقدم لإيكاردي راتبًا أقل من 7 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت، من أجل أن يوقع اللاعب على عقد يمتد لـ5 مواسم مقبلة.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، طلبت الحصول على 8 ملايين يورو كراتب للاعب، من أجل حسم التجديد.

وتخطط إدارة إنتر لمناقشة الشرط الجزائي أيضًا في عقد إيكاردي، والذي يبلغ حاليًا 110 ملايين يورو للفرق غير الإيطالية، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على مستقبل هذا البند.

يذكر أن العديد من الشائعات طاردت إيكاردي في الأيام الأخيرة بشأن رحيله عن إنتر، عقب تجريده من حمل شارة النيراتزوري، ومنحها لزميله سمير هاندانوفيتش.