شكرا لقرائتكم خبر عن الضغوطات تحاصر مدرب القادسية قبل لقاء الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

بدأت الضغوطات الجماهيرية تحاصر نادي القادسية، بعد الخسائر التي مني بها الفريق القدساوي في مباراتي النصر والهلال، إذ ستكون الأنظار مسلطة صوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية البلغاري إيفايلو بيتيفا، عندما يواجه الفريق نظيره الشباب يوم (الجمعة) القادم، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يسلم اللاعبون من موجة الغضب، خصوصا في ظل تقديم بعض اللاعبين مستويات دون المأمول منهم، وفي مقدمتهم ألتون وبيسمارك، والذين هم بحاجة إلى مراجعة حسابتهم، خصوصا أن هذا الأمر أثر على مستوى الفريق القدساوي بشكل عام.

ويحتل فريق القادسية المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، ويسعى القدساويون للوصول إلى النقطة الـ26، وتحقيق فوز مهم يعيد الفريق لسكة الانتصارات من جديد.

وكان الفريق القدساوي قد واصل تدريباته اليومية على ملعب النادي بالخبر استعدادا لملاقاة الشباب في الجولة الـ21، وركز مدرب الفريق على رفع المعدل اللياقي للاعبين، كما فرض بعض الجمل التكتيكية التي سوف يطبقها في مباراة الشباب، التي تعتبر اختبار حقيقيا للمدرب واللاعبين.