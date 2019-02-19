أفضل مدافع بالدورى السعودى "مصرى" .. إقرا التفاصيل

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جدة - عمرو شويل ظهر إسم المدافع المصرى محمد عطوه لاعب نادى الرائد السعودى الحالى والاتحاد السكندرى السابق بشكل لافت فى الدورى السعودى. وتصدر محمد عطوه قائمة أكثر اللاعبين منعا للمنافسين للتسديد على مرمى فريقه فى الدورى السعودى لهذا الموسم برصيد 20 مرة. يذكر أن محمد عطوه إنضم لصفوف نادى الرائد السعودى فى يناير قبل الماضى قادما من الاتحاد السكندرى ويحتل فريقه المركز الـ 13 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى السعودى.

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