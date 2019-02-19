شكرا لقرائتكم ليفربول ضد البايرن.. الأرقام والتاريخ ينصفان الريدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتفوق فريق ليفربول الإنجليزى على بايرن ميونخ أوروبياً قبل المواجهة التى ستجمع الطرفين العاشرة مساء اليوم،الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد".

ولعب فريق ليفربول ضد بايرن ميونخ مرة واحدة ببطولة دورى أبطال أوروبا خلال موسم 1980/1981، وحقق الريدز الفوز على البافارى بنصف النهائى خلال هذة النسخة، حيث تعادل سلبياً فى الأنفيلد ثم التعادل بنتيجة 1-1 فى "إليانز أرينا" ليتأهل الفريق الإنجليزى للمباراة النهائية ويتوج باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه.

وكانت المواجهة الأخيرة بين ليفربول وبايرن ميونخ فى بطولة كأس السوبر الأوروبى 2001 وكان الأول بطلاً لمسابقة كأس الإتحاد الأوروبى والأخير بطلاً لدورى أبطال أوروبا، ونجح الريدز فى الفوز بنتيجة 3-2 وإنتزاع اللقب القارى.