شكرا لقرائتكم دورة رباعية تحسم بطل كأس السوبر الأسبانى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يستعد الاتحاد الإسبانى لكرة القدم لتطبيق تغييرات جديدة على بطولة كأس السوبر والتى تقام سنويًا قبل بداية الموسم بين بطلى الدورى والكأس.

وقال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم فى تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" أن هناك دراسة لتعديل نظام كأس السوبر الإسباني ومنح 4 أندية فرصة المنافسة على اللقب بإقامة دورة رباعية خارج إسبانيا.

وأعلن روبياليس أن النظام الجديد سيشارك فيه 4 أندية هى بطل الدوري ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه وفى انتظار موافقة أندية الليجا على هذا المقترح لتطبيقه.

فى الوقت نفسه، كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الاتحاد الإسبانى يدرس تعديل مواعيد مباريات الليجا واستبعاد يومى الجمعة والاثنين من أجندة مباريات الدوري، حيث لا تحظى تلك الأيام بشعبية كبيرة فى إسبانيا، وتكون المشاهدات منخفضة.

وأوضحت الصحيفة أنه فى حالة الموافقة على هذا المقترح سيتم تطبيقه من الموسم المقبل، والاكتفاء بالمباريات يومى السبت والأحد من كل أسبوع.