شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يحذر لاعبى الإنتاج من الاستهانة بموقعة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بفريق بتروجت القابع فى المركز الأخير بالدورى.

وطالب مختار لاعبيه بضرورة التركيز لخطف النقاط الثلاثة، لاسيما أن الفريق البترولى يحاول الهروب من شبح الهبوط بأى طريقة لاسيما منذ تولى محمد عودة مهمة تدريب الفريق، حيث لم يخسر بتروجت أى نقاط فاز على وادى دجلة ثم تعادل مع حرس الحدود.

ويختتم غداً الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة بتروجت المقرر لها الثالثة عصر الخميس بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يتوجه فريق الإنتاج الحربى عقب مران الغد للسويس للمبيت هناك والدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفا، وتلقت شباكه 28 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.