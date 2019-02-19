شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. بيراميدز يتعادل مع الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الرابعة من مساء اليوم فريق بيراميدز مع نظيره الجونة فى إطار الجولة الـ23 من مسابقة الدورى، على ملعب الأخير.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين بمسابقة الدورى قد أقيمت 14 سبتمبر الماضى بالجولة السادسة من المسابقة المحلية، وقد انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكلا منهما، أحرز هدف الجونة أحمد سعيد أوكا، بينما سجل هدف بيراميدز البرازيلى كينو.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى دول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة، ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة.