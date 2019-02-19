بالصور.. الخطيب وشوبير ونجوم الكرة يُشيعون جثمان رئيس قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
شُيع جثمان الكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الظهر.
وشارك في الجنازة محمود الخطيب رئيس الأهلي، وخالد مرتجي وخالد الدرندلي أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، وعبدالمنعم شطة نجم الأهلي السابق، ومحمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق.
وتعرض الكاتب الصحفي لأزمة صحية طارئة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، ظهر أمس، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي.
كان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، حرص على زيارة "توحيد" في المستشفى للاستفسار عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة.
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