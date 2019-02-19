الأهلي يقترب من استعادة لاعبين مصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

يبدأ الثنائي عمرو جمال، ومحمد نجيب، لاعبي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل خلال 48 ساعة؛ بالجري حول الملعب، استعدادا للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وخاض الثنائي تدريبات علاجية وجلسات في "الجيم".

وعلق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بأن الفريق استعاد أكثر من لاعب بعد تعافيهم من الإصابة، مشيرًا إلى إيجابية تلك الخطوة في ظل تتابع مباريات الفريق المحلية والإفريقية.

وعاد خلال الأيام الأخيرة المصابون: مروان محسن، وأحمد حمودي، وأحمد فتحي، وصالح جمعة، ورامي ربيعه، فيما من المنتظر أن يعود وليد أزارو عقب مباراة الداخلية.

ويلتقي الأهلي أمام الداخلية يوم الأربعاء، في إطار الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز، قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب يوم 9 مارس المقبل.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير استعدادا للمباراة عصر اليوم، على ملعب التتش، قبل أن يعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة.

وشاهد الجهاز الفني للاهلي، مباراة الفريقين بالدور الاول والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويعقد لاسارتي محاضرة اليوم قبل انطلاق المران، لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الداخلية.